Поставки товаров из Украины в Беларусь снизились почти на 40%

Объем поставок украинских товаров в Беларусь в январе 2014 года сократился по сравнению с январем 2013 года на 38,5%, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального статистического комитета Беларуси.

Так, согласно статистическим данным, в январе нынешнего года в Беларусь было поставлено украинских товаров на 94,5 млн долл. (в январе 2013 года – на 153,7 млн долл.). Снижение произошло практически по всем основным товарным позициям.

Также поставки из Украины в Беларусь в январе 2014 года сократились и по сравнению с декабрем 2013 года – на 41,6%.

При этом, поставки белорусских товаров в Украину за этот период снизились не столь существенно.

Так, в январе 2014 года Беларусь поставила в Украину товаров на 294,3 млн долл. (на 6,3% меньше по сравнению с январем 2013 года). По сравнению с декабрем 2013 года объем поставок снизился на 18,8%.

Справка УНИАН. Украина является одним из ключевых торговых партнеров Беларуси. В 2013 году товарооборот двух стран составил 6,25 млрд долл. По величине товарооборота Украина заняла второе место в списке почти из 180 стран, с которыми торговала в минувшем году Беларусь.

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В торговле с Украиной Беларусь имеет устойчивое положительное сальдо, которое является следствием того, что импорт из Беларуси в Украину (в 2013 году он составил 4,2 млрд долл.) превышает экспорт украинских товаров в Беларусь (2,06 млрд долл.). Почти 70% белорусского импорта в Украину в 2013 году пришлось на нефтепродукты.

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