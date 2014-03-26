Одесский припортовый завод за год увеличил убыток почти в 10 раз

Одно из крупнейших химических предприятий Украины «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в 2013 году увеличил чистый убыток в 9,8 раза по сравнению с 2012 годом до 1,144 млрд грн с 116,1 млн грн.

Об этом завод сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Общее количество активов предприятия на 1 января 2014 года по сравнению с 1 января 2013 года выросло на 23% - до 2,752 млрд грн. Текущие обязательства увеличились в 8 раз - до 2,059 млрд грн, при этом долгосрочных обязательств завод не имеет.

Количество работников предприятия на начало текущего года составляло 4 037 человек против 4 025 человек годом ранее.

Как сообщал УНИАН, «Одесский припортовый завод» в 2012 году получил чистый убыток в размере 116,1 млн грн, тогда как в 2011 году чистая прибыль составила в 336,1 млн грн.

В 2011 году ОПЗ получил чистую прибыль в размере 336,133 млн грн против чистых убытков в 87,169 млн грн годом ранее.

Справка УНИАН. “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.