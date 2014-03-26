Крюковский вагонзавод заработал за год 339,3 млн гривень

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, сократил чистую прибыль в 2,3 раза, или на 431,6 млн грн - до 339,3 млн грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 января текущие обязательства предприятия составили 1,281 млрд грн, долгосрочные обязательства - 298,67 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 714,13 млн грн.

Напомним, Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом - до 770,98 млн грн.

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Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2013 году завод уменьшил выпуск грузовых вагонов на 48% - до 5 316 шт., а пассажирских увеличил на 7,2% - до 74 шт.

