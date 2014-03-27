Метинвест направит 31 млн гривень на развитие Мариуполя

Как сообщает пресс-служба, четырехстороннее соглашение подписано во вторник городским головой Юрием Хотлубеем, гендиректором группы "Метинвест" Юрием Рыженковым, гендиректором ММК им. Ильича Юрием Зинченко и гендиректором"Азовстали" Энвером Цкитишвили.

Гендиректор "Метинвест Холдинга" в ходе презентации соглашения отметил, что финансирование будет увеличено на 8 млн грн: "Это 23 млн грн, которые были в 2013 году, плюс 8 млн грн на программу обновления городского транспорта - планируем приобрести новые автобусы совместно с городскими властями".

Рыженков добавил, что группа работает над улучшением экологической ситуации в городе. При этом он подчеркнул, что "Метинвест" как социально ответственная компания продолжает заниматься вопросами экологии и социальной сферы, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в стране. По его словам, "Метинвест" занимается металлургией "давно и серьезно", о чем свидетельствует и отношение к людям в местах присутствия предприятий группы. В частности, за пять лет более 100 млн грн направлено на городские социальные программы.

В свою очередь, Хотлубей отметил, что благодаря соглашениям ситуация в Мариуполе стабильная, несмотря на падение производства. "Помощь "Метинвеста", ММК им. Ильича и "Азовстали" позволила сохранить стабильность в городе", - констатировал городской голова, добавив, что средняя зарплата на ММК им. Ильича выше на 1 тыс. грн по сравнению со средней по Мариуполю, на "Азовстали" - на 1,6 тыс. грн выше.

Гендиректор ММК им. Ильича сообщил, что в 2013 году в рамках соглашения с Мариуполем на соцпрограммы было направлено 11,6 млн грн, осуществлялись и другие совместные проекты.

По словам руководителя "Азовстали", в 2013 году на городские программы было израсходовано более 12 млн грн. В 2014-м планируется направить 15,1 млн грн, а также профинансировать приобретение автобусов в общем количестве 12-14 ед. "Сумма по соглашению на 2014 год увеличена на 30% по сравнению с прошлым годом, чтобы Мариуполь развивался", - резюмировал Хотлубей.

Как сообщалось, "Метинвест" принял решение о дополнительных мерах для улучшения экологической ситуации в Мариуполе, где расположены его крупнейшие металлургические комбинаты "Азовсталь" и ММК им.Ильича. За пять лет группа вложила в развитие городов присутствия предприятий 326 млн грн.

Справка УНИАН. "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами группы "Метинвест" являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,25%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,75%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".