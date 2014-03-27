Кабмин предлагает удвоить рентную плату за добычу полезных ископаемых

10:58, 27 марта 2014
Промышленность
1
обновлено

Кабинет министров Украины инициирует двукратное увеличение рентной платы за добычу полезных ископаемых, которые в значительных объемах использует крупный монопольный бизнес, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте в четверг.

Рентная плата за нефть и газовый конденсат вырастет

«Мы увеличиваем налогообложение крупного монопольного бизнеса. Вдвое будет повышена рента за пользование полезными ископаемыми», - сказал Яценюк.

По его словам, это увеличение коснется большинства предприятий, принадлежащих членам Партии регионов, которые на момент выступления премьера покинули здание парламента и бизнес которых использует значительные объемы ископаемых.

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас будет поднят крик, что будут закрываться предприятия, сокращаться рабочие места. Я ответственно заявляю: за каждую цифру я готов отвечать", - подчеркнул премьер-министр.

Он также заверил, что увеличение рентной платы не повлияет на конкурентоспособность украинского горнодобывающего комплекса, поскольку эти тарифы сформированы в соответствии с теми, которые действуют на конкурентных рынках, в том числе в России.

Кроме того, премьер сообщил, что будет повышена и рентная плата за нефть и газовый конденсат.

Читайте такжеПольша может достроить нефтепровод "Одесса-Броды"

«Мы поднимаем плату за нефть и за газовый конденсат. Государственная монополия или компании, где государство владеет 50 плюс 1%, должны также поделиться с Украиной», - сказал Яценюк. 

По его словам, большинство предприятий, использующих полезные ископаемые, имеют значительный запас финансовой прочности, поэтому данное повышение не повлияет на их финансовые показатели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter