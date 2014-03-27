Кабмин предлагает удвоить рентную плату за добычу полезных ископаемых

«Мы увеличиваем налогообложение крупного монопольного бизнеса. Вдвое будет повышена рента за пользование полезными ископаемыми», - сказал Яценюк.

По его словам, это увеличение коснется большинства предприятий, принадлежащих членам Партии регионов, которые на момент выступления премьера покинули здание парламента и бизнес которых использует значительные объемы ископаемых.

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас будет поднят крик, что будут закрываться предприятия, сокращаться рабочие места. Я ответственно заявляю: за каждую цифру я готов отвечать", - подчеркнул премьер-министр.

Он также заверил, что увеличение рентной платы не повлияет на конкурентоспособность украинского горнодобывающего комплекса, поскольку эти тарифы сформированы в соответствии с теми, которые действуют на конкурентных рынках, в том числе в России.

Кроме того, премьер сообщил, что будет повышена и рентная плата за нефть и газовый конденсат.

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«Мы поднимаем плату за нефть и за газовый конденсат. Государственная монополия или компании, где государство владеет 50 плюс 1%, должны также поделиться с Украиной», - сказал Яценюк.

По его словам, большинство предприятий, использующих полезные ископаемые, имеют значительный запас финансовой прочности, поэтому данное повышение не повлияет на их финансовые показатели.