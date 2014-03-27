Премьер поедет советоваться с шахтерами о дотациях госшахтам

Кабинет Министров Украины на фоне масштабных сокращений расходов государственного бюджета намерен в текущем году сохранить дотации угольных предприятий практически на уровне, заложенном в бюджете на 2014 год, сократив их до 12 млрд грн с 13 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте в четверг.

«Ми сейчас на этом этапе принимаем решение с 13 миллиардов поддержки, оставить 12», - заявил Яценюк.

«Один уважаемый представитель с востока, который всю свою жизнь проработал в угольной отрасли, обратился только с одним, что с 13 миллиардов гривен, которые идут на так называемые дотации для угольной отрасли, он считает, что 10 разворовывается, а только 3 поступает к шахтерам. И по нашим подсчетам так действительно происходит», - добавил он.

При этом премьер-министр отметил, что если закрыть все государств шахты, уволить всех шахтеров и сказать им, чтобы не рисковали своей жизнью и не спускались в забой, то разделив все дотации между шахтерами, их сумма составит по 80 тыс. грн каждому.

«Поэтому сейчас политически мы решили оставить 12 миллиардов как резерв. Я поеду в Донецк, встречусь со всеми шахтерами, покажу им эти цифры, приду к вам в парламент и скажу, сколько с 12 миллиардов мы отдадим непосредственно шахтерам, а сколько из этой суммы будет снято и отправлено в бюджет на развитие депрессивных регионов и на создание рабочих мест", - подчеркнул Яценюк.

При этом он сообщил, что на данный момент нельзя сокращать дотации для угольных предприятий вдвое, поскольку из-за этого представители оппозиционных сил могут вывести шахтеров на забастовки, что будет способствовать и без того значительной дестабилизации экономической и политической ситуации в стране.

Как сообщал УНИАН, государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн, по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

В конце 2013 года Кабинет министров Украины в бюджете на 2014 год предусмотрел на поддержку и частичное покрытие расходов государственных угледобывающих предприятий 13,3 млрд грн.

В документе говорилось, что такой объем финансирования позволит выполнить нормы Закона Украины "О повышении престижности шахтерского труда" и обеспечит своевременность выплаты заработной платы шахтерам и выполнение обязательств по оплате потребленной электрической энергии.

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