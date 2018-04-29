Сотовым операторам разрешат связь нового поколения

Нацкомиссия по регулированию связи основательно взялась за рассмотрение вопроса внедрения в Украине новых стандартов связи. Одним из возможных выходов из тупиковой ситуации с 3G/LTE может стать так называемый принцип «технологической нейтральности», то есть, создание сетей, в которых технологии разных поколений используются одновременно. По сути, это даст возможность внедрять стандарты 3G и 4G на уже имеющихся у операторов радиочастотах в GSM-спектре.

Ранее основная загвоздка с более скоростным доступом к мобильному Интернету состояла в том, что операторы попросту не могли получить новые частоты и, соответственно, лицензии для внедрения новых технологий. Сейчас эти радиочастоты заняты Министерством обороны, а для их «очистки» под 3G ведомству, по его последней оценке, необходимо потратить 2,5 млрд грн. Таких денег в бюджете нет, а мобильные операторы готовы были компенсировать только треть этой суммы.

Сейчас, по словам главы НКРСИ Петра Яцука, операторам также не стоит рассчитывать на госфинансирование работ по внедрению принципа технейтральности.

«Операторы заинтересованы, значит, они должны профинансировать, никто другой эту работу не профинансирует», - сказал он.

Для обсуждения проблемы регулятор создал рабочую группу, в которую входят по одному представителю от каждого крупного оператора. При этом Яцук пообещал, что вопрос внедрения «технологической нейтральности» будет решен в течение двух месяцев.

Тем не менее, пока ситуация с 3G/LTE остается сложной. Хотя, все больше отечественных мобильных абонентов изъявляют желание получать доступ к Интернету с высокой скоростью и иметь возможность передавать мощные объемы данных. Об этом, в первую очередь, свидетельствуют отчеты крупнейших операторов связи. Так, среднегодовое потребление трафика мобильного Интернета в сетях «Киевстара», «МТС Украина» и «Астелита» за прошлый год увеличилось в 1,5 раза. И это несмотря на то, что качество мобильного Интернета операторов уже давно желает лучшего.

По мнению экспертов, внедрение стандартов 3G/LTE на уже имеющихся у операторов частотах позитивно отразится на рынке телекоммуникаций, так как он давно требует инноваций, а операторы уже «выжали» всё возможное от GSM.

«Последние три года доходы от мобильной связи не растут, а в прошлом году даже наметилось падение. Для восстановления роста нужен технологический прорыв, и данная регуляция может этому способствовать», - отметил УНИАН руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

При позитивном решении вопроса технейтральности все останутся в выигрыше. Во-первых, рядовые абоненты наконец-то получат доступ к Интернету с более высокой скоростью. Во-вторых, участники рынка мобильной связи смогут изрядно сэкономить и в ближайшее время увеличить свой доход. В свою очередь, государство обогатится за счет роста налоговых отчислений в бюджет и поступлений от лицензирования новых технологий.

Операторы «за», но при условии...

На сегодня единственным оператором, имеющим лицензию 3G в Украине, является «Укртелеком», а точнее подконтрольная ему компания «Тримоб». Но из-за слабого покрытия сети на территории страны далеко не все украинцы хотят подключаться к его услугам (количество абонентов компании в общей сложности составляет около 1 млн человек). Более того, за последние восемь лет, с момента развертывания оператором первой 3G-сети, «Укртелекому» так и не удалось создать полноценную связь третьего поколения не то что во всей Украине, а даже в пределах Киева.

Подкорректировать ситуацию уже давно пытается «большая тройка» украинских мобильных операторов. «Киевстар», «МТС» и «Астелит» (life активно поддерживают идею внедрения новых технологий на имеющихся у них радиочастотах. Это позволит компаниям сэкономить. По подсчетам экспертов, развитие стандарта 4G на частотах второго поколения примерно на 60% экономичнее, чем строительство сети в диапазонах более высоких частот. Кроме того, использование данного спектра дает возможность компаниям сократить время выхода на рынок, поскольку он широкодоступен и требует меньшего количества новых базовых станций.

По мнению ряда участников рынка, в сложившихся условиях принцип технейтральности является инструментом наиболее быстрого запуска в Украине 3G или LTE-стандарта.

«Внесение изменений в план использования радиочастотного ресурса Украины – наиболее простой и быстрый способ внедрения современных стандартов связи 3G и 4G», - считает директор по регуляторно-правовому обеспечению «Киевстара» Андрей Осадчук.

Между тем, другие операторы мобильной связи - «МТС» и life - смотрят с опаской на внедрение принципа технейтральности. И дело заключается в том, что в распоряжении «Киевстара», который является главным лоббистом данного вопроса, после приобретения «Билайна» и «Голден Телекома» сосредоточилось более 50% GSM-спектра. В связи с этим операторы опасаются, что без «передела» имеющихся сейчас у них радиочастот второго поколения именно «Киевстар» может занять монопольное положение по предоставлению услуг скоростного широкополосного мобильного Интернета.

«Мы готовы поддержать внедрение этого вопроса, но при условии, что все операторы должны иметь равный доступ к радиочастотному ресурсу», - подчеркивают в компании «Астелит».

По мнению директора по корпоративному управлению и контролю «МТС Украина» Олега Проживальского, перераспределение частот между операторами является «общепринятой мировой практикой, направленной на создание равных конкурентных условий».

В свою очередь, Осадчук заявляет, что «Киевстар» готов идти на компромиссы в решении вопроса. «Киевстар» готов обсуждать с другими операторами перераспределение радиочастотного ресурса в установленном законодательством порядке», - сказал он.

Несмотря на стремление операторов поскорее внедрить новые стандарты 3G/LTE, некоторые эксперты скептически относятся к быстрому переходу на более скоростной мобильный Интернет.

По мнению Паращия, внедрение стандартов нового поколения требует немалых инвестиций со стороны операторов, окупаемость которых пока неочевидна. Даже учитывая то, что операторы в один голос заявляют о готовности вводить технологии 3G/LTE, процесс создания таких сетей может затянуться на 5 и более лет.

«Некоторые украинские операторы сегодня являются донорами своих материнских структур, что значительно сковывает их инвестиционные возможности», - отметил он.

Ряд экспертов считает, что очередное поднятие вопроса о внедрении новых стандартов - попытка руководства НКРСИ «удержаться в кресле» в виду проведения новой властью полной люстрации госорганов. Исходя из этого, рассмотрение вопроса в очередной раз может затянуться на неопределенный срок.

Антон Кулиш (УНИАН)