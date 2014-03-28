США прекратили выдачу лицензий на экспорт оборонных товаров в Россию

Бюро промышленности и безопасности США прекратило выдачу разрешений на экспорт или реэкспорт продукции в Россию.

В связи с крымским кризисом США уже в течение почти месяца препятствуют экспорту опасных грузов в Россию. Как пишет журнал Foreign Policy, соответствующие разрешения не выдает Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security, BIS).

В четверг, 27 марта, это ведомство сообщило на своем сайте, что с 1 марта прекращена выдача лицензий, позволяющих экспорт или реэкспорт продукции в Россию. "Эта практика будет продолжаться впредь до особого распоряжения", - говорится в сообщении BIS, передает «Немецкая волна».

По сведениям Foreign Policy, в 2013 году США экспортировали в Россию взрывчатые вещества и лазерные приборы на общую стоимость 1,5 миллиарда долларов.

Напомним, президент США Барак Обама в очередной раз предупредил, что санкции против Москвы будут расширены, если она не изменит курса в конфликте вокруг Крыма, передает агентство dpa.

Тем не менее, он продолжает надеяться, что Россия вернется на путь дипломатии и будет сотрудничать со всеми сторонами, чтобы разрешить кризис в Украине мирным путем, заявил американский лидер в Риме после встречи с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

