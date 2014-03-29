"Укроборонпром" прекратил поставки оружия в Россию

Госконцерн "Укроборонпром" прекратил поставки оружия и военной техники в Российскую Федерацию. Об этом в статье для ZN.UA пишет врио генерального директора концерна Юрий Терещенко.

"Вопрос, на который следует обязательно ответить — военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией. Уже сегодня по понятным причинам в Россию не поставляются оружие и военная техника. До момента деэскалации конфликта наши отношения останутся в замороженном состоянии. Да, мы понесем экономические потери, но разве разумно вооружать армию противника?", - пишет Терещенко.

"Убежден, что наши отношения с РФ, в том числе в сфере экономического и военно-технического сотрудничества, заслуживают рассмотрения и принятия решения на высшем государственном уровне, в Совете национальной безопасности и обороны Украины", - считает он.

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Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Юрия Терещенко временным исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром».

Текст соответствующего указа размещен на президентском сайте.

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