Меткомбинат им. Ильича за год сократил расходы на 75 млн гривень

Один из крупнейших украинских производителей металлургической продукции - Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», в 2013 году уменьшил затраты на закупку энергоносителей на 75 млн грн за счет внедрения энергоэффективных проектов в производстве, говорится в сообщении предприятия.

Среди основных достижений предприятия за прошедший год – внедрение системы энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001:2011. Нововведение позволяет планомерно снижать потребление энергии и регламентирует внедрение мероприятий, направленных на уменьшение вредного влияния производства на окружающую среду.

С целью повышения энергоэффективности производства на ММК имени Ильича функционируют цеховые комиссии по энергосбережению. Их задача – выявление и предотвращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

В 2013 году на ММК им. Ильича реализован ряд крупных энергосберегающих мероприятий. Установка системы дистанционной регулировки расхода воздуха на блок воздухонагревателей доменной печи №1 помогла сократить потребление природного газа на 1,1 млн куб. м. Это позволило сэкономить более 4 млн грн. Благодаря модернизации зажигательного горна агломашины №9 удалось сократить расход природного газа на 266 тыс. куб. м, что дает порядка 1 млн грн экономии. Оптимизация режимов работы оборудования в кислородном цехе и на теплоэлектроцентралях комбината снизила затраты на закупку энергоресурсов на 25,5 млн грн.

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Благодаря вводу в эксплуатацию установки пылеугольного вдувания топлива в горны доменных печей (ПУТ) расход скипового кокса был уменьшен на 24,5% по сравнению с 2012 годом и составил 395,4 кг/т. Кроме того, в 2013 году за счет освоения технологии ПУТ расход природного газа на вдувание в доменные печи составил 1,14 куб.м/т чугуна, что в 31 раз меньше по сравнению с 2012 годом (35,6 куб.м/т).

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в 2014 году намерен направить на обновление мощностей ММК им. Ильича около 85 млн долл.

Справка УНИАН. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича входит в металлургический дивизион группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

В 2013 году ММК им. Ильича увеличил производство металлопроката на 3,3% - до 4,2 млн тонн, чугуна - на 12%, до 5,1 млн тонн, при этом выплавка стали сократилась на 2,1% - до 5 млн тонн.

По итогам 2013 года комбинат нарастил чистый убыток на 5,3% по сравнению с 2012 годом до 2,930 млрд грн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.