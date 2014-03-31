Россия сократила покупку украинских вагонов на 85%

В результате на фоне общей стагнации вагонного рынка производство украинских заводов упало на 85% из-за отсутствия экспортных контрактов. Место поставщиков с Украины давно рассчитывали занять отечественные заводы, но производство большинства из них, за исключением крупнейших игроков, тоже продолжает падать, пишет "Коммерсант".

Производство грузовых вагонов в СНГ в январе—феврале снизилось на 24%, до 11 тыс. штук, следует из данных агентства "Infoline-Аналитика". Больше всего (на 76%) упал выпуск украинских заводов, ориентированных в основном на экспорт в Россию. Падение коснулось почти всех: "Азовмаша" (на 85%), Крюковского вагоностроительного завода (на 80,6%), Стахановского вагоностроительного завода (на 81,9%).

Резкое падение производства вагонов в Украине связано с потерей российского рынка из-за ухудшения взаимоотношений между двумя государствами, поясняет глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. По его словам, всего в 2014 году из Украины было экспортировано только 700 вагонов, на 85% ниже, чем в 2013 году. В денежном выражении снижение еще сильнее — на 88,5%, до $40,1 млн, поскольку средняя цена на экспорт за один вагон снизилась с $75 тыс. до $57 тыс. Основными покупателями украинских вагонов до сих пор являлись "ВЭБ-Лизинг", Государственная транспортная лизинговая компания, "Трансфин-М" и операторы — "Спецэнерготранс", "Импром", Федеральная грузовая компания. Впрочем, источники на рынке уверяют, что снижение объемов закупок украинских вагонов связано "в первую очередь с общим перенасыщением вагонного рынка". Гендиректор "Спецэнерготранса" Максима Мироненко тоже подтвердил, что закупки у украинских заводов были прекращены "не по политическим причинам", а в связи с отсутствием необходимости пополнения парка в условиях переизбытка вагонов.

Впрочем, производство большинства российских вагоностроителей тоже падает. Исключение составили лишь крупнейшие заводы — государственный Уралвагонзавод (УВЗ) и Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) Александра Несиса, объемы производства которых выросли на 9,9% и 52,9%. Но основную часть их продукции купили аффилированные с ними "УВЗ-Логистик" и Rail 1520. Небольшой рост в 1,5% показал и "Рузхиммаш", который входит в "Русские машины" Олега Дерипаски.