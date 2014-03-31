Объем реализации промпродукции в Украине снизился

По информации Госстата, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 59,4% всего объема реализации, составил 101,174 млрд грн, что на 7,8%, или на 8,575 млрд грн, меньше, чем годом ранее.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (26,2% общего объема) составил 44,680 млрд грн, что на 0,6%, или на 271,1 млн грн, больше объема за аналогичный период прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,7%) объем реализации составил 23,380 млрд грн, что на 10,4%, или на 2,201 млрд грн, больше аналогичного прошлогоднего показателя.

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Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область – 30,185 млрд грн, Донецкую область – 29,546 млрд грн, Киев – 11,760 млрд грн и Полтавскую область – 10,663 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промпродукции в Украине в январе 2014 года составил 81,939 млрд грн, что на 3,896 млрд грн, или на 4,5%, меньше объема за январь 2013 года.

В 2013 году объем реализации промпродукции в Украине составил 1,109 трлн грн, что на 6,787 млрд грн, или на 0,62%, больше объема 2012 года.