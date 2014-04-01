General Motors объявил об отзыве с рынка более 1,5 млн машин

Американский автопроизводитель General Motors объявил об отзыве с рынка США и других стран более 1,5 млн машин. Компании предстоит устранить неисправность, которая может привести к внезапному прекращению работы гидроусилителя руля, пишут "Ведомости".

Отзыв коснется моделей Chevrolet Malibu, Chevrolet Malibu Maxx, Chevrolet HHR, Chevrolet Cobalts, Saturn Aura и Saturn Ion Pontiaс G6, произведенных в 2004-2010 гг. Около 1,3 млн дефектных автомобилей были проданы в США, еще 200 000 — на рынках других стран.

С февраля 2014 г. концерн отозвал уже более 6 млн автомобилей. Около 2,6 млн машин пришлось отозвать из-за проблем с замком зажигания. По официальным данным, неисправность стала причиной 12 смертей. Резонанс вокруг компании вынудил ее создать новый пост вице-президента, ответственного за вопросы безопасности и курирующего отзыв автомобилей.

Концерн ожидает, что потери от отзывов автомобилей в I квартале 2014 г. составят $750 млн.