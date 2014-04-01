Крюковский вагонзавод за год сократил прибыль в 2,3 раза

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг, Полтавская обл.) в 2013 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2012 годом в 2,3 раза - до 339,38 млн грн с 781,59 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 11,9% - до 4,35 млрд грн. Текущие обязательства увеличились на 29,5% - до 1,28 млрд грн, долгосрочные обязательства также возросли в 4,2 раза - до 298,67 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность завода за 2013 год составила 714,13 млн грн, что на 34,8% меньше показателя 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод в 2013 году уменьшил выпуск грузовых вагонов по сравнению с 2012 годом на 48% - до 5316 шт., а пассажирских увеличил на 7,2% - до 74 шт.

КВСЗ в 2014 году планирует уменьшить выпуск грузовых вагонов на 25%, или 1361 шт. по сравнению с 2013 годом - до 4 тыс. шт., а пассажирских на 28%, или 21 шт. - до 53 вагонов.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Читайте такжеРоссия сократила покупку украинских вагонов на 85%