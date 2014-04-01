Украина за квартал снизила производство стали на 9%

В Украине в январе-марте, по оперативным данным, производство стали сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 9% - до 7,52 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката сократилось на 8% - до 6,73 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 3% – до 7,04 млн тонн.

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Объемы производства кокса в январе-марте уменьшились на 4% - до 4,26 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году метпредприятия произвели 29,116 млн тонн чугуна, что на 2% больше к 2012 году, 32,675 млн тонн стали (101%) и 29,031 млн тонн общего проката (100%). Производство кокса составило 17,596 млн тонн (93%).