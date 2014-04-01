"Нафтогаз" хочет привязать цену газа для промышленности к курсовым колебаниям

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» считает недостаточным решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, повысить цену на газ для промышленности во втором квартале 2014 года до 4,020 тыс. грн за тысячу кубометров, поскольку такое повышение не учитывает курсовые колебания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, цена на газ для промышленности должна составлять не менее 4,600 тыс. грн за тысячу кубометров.

«Мы категорически не согласны с таким подходом к формированию цены. Считаем ее некорректной, - сказал Коболев. – Если мы представим, что курс будет около 11 грн (курс доллара - УНИАН), то цена газа, который будут покупать у "Газпрома" и который я буду продавать, составит около 360 долл.».

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Он обратил внимание, что, по подсчетам «Нафтогаза», в 1-м квартале 2014 года компания недополучила около 2 млрд грн только из-за валютных колебаний. В этой связи в "Нафтогазе" считают необходимым заложить курсовые колебания в цену газа для промпотребителей на второй квартал. «Учитывая нынешний рост курса доллара и повышение цены на российский газ, цена для промпотребителей должна составить порядка 4 600 грн за тысячу кубометров», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи с ожидаемым повышением цены на импортируемый из России газ более чем на треть приняла решение повысить с 1 апреля 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 29% - до 4 020 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 64%, до 4 020 грн за тысячу кубометров.