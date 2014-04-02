«АвтоКрАЗ» увеличил производство автомобилей на 73%

Компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-марте увеличила производство автомобилей на 73%, или на 81 единицу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 192 штук, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, на главном конвейере «АвтоКрАЗа» в марте произведено 67 автомобилей.

«АвтоКрАЗ» продолжает наращивать обороты, планомерно демонстрируя объемы производства и продаж. В марте по всем направлениям производственной деятельности предприятия прослеживается положительная динамика роста: всего произведено товарной продукции на 60, 7 млн грн. Темп роста к февралю – 108,7%. С главного конвейера Кременчугского автозавода сошло 67 автомобилей. В общем объеме произведенных в марте машин доля бортовых составила 43%, шасси - 54%, сортиментовозов – 3%. Все изготовленные автомобили предназначались для экспорта», - сказано в сообщении.

На предприятии также отметили, что на 82,7%, по сравнению с первым кварталом прошлого года, вырос объем продаж. Всего потребителю с начала года отгружен 201 автомобиль.

«Увеличены за анализируемый период и объемы производства по другим направлениям деятельности автозавода. В частности, объемы продукции литейного производства, по сравнению с первым кварталом прошлого года, выросли на 20,6%», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "АвтоКрАЗ" в январе-феврале увеличил производство автомобилей в 2,7 раза, или на 88 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 125 штук.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2013 г., по сравнению с 2012 г., увеличил выпуск автомобилей на 15%, или на 31 единицу - до 930 автомобилей.