В Донецкой области не будут закрывать убыточные шахты - Тарута

В Донецкой области убыточные угольные шахты закрывать не будут, а будет принята эффективная программа по их оздоровлению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом заявил 2 апреля председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута на встрече с промышленниками и предпринимателями в Горловке.

Губернатор отметил, что сегодня в Донецкой области «никто не собирается закрывать убыточные шахты, а наоборот, для помощи таким предприятиям необходимо принять эффективную программу по их оздоровлению».

Тарута также подчеркнул, что в госбюджете Украины в текущем году заложены все необходимые средства, в том числе и на предоставление дотаций убыточным шахтам.

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Глава облгосадминистрации напомнил, что в ходе своей недавней встречи с руководителями угольных предприятий региона был поднят ряд вопросов относительно проблем развития отрасли, в частности, вопрос противодействий незаконной добыче угля, которая создает серьезные проблемы со сбытом продукции государственным и частным шахтам.

Так, региональные власти дали один месяц тем, кто желает легализировать свою деятельность, чтобы она соответствовала критериям работы малых шахт. По истечении этого срока все нелегальные места угледобычи в области будут ликвидированы, сказал Тарута.

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