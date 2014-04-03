Суд Таджикистана конфисковал у Фирташа предприятие "Гулистон"

Экономический суд Душанбе в среду, 2 апреля, принял решение о конфискации ЗАО "Гулистон", главным акционером которого является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Как передает РИА "Новости", об этом сообщил журналистам адвокат Исхок Табаров.

"Фирташу в данном ЗАО принадлежит 95% акций, остальные 5% - сыну Зайда Саидова - Хайрулло", - сказал он. Экс-министр промышленности, лидер незарегистрированной партии "Новый Таджикистан" Саидов в феврале текущего года был осужден на 26 лет лишения свободы по пяти статьям УК, в том числе и за экономические преступления.

ЗАО "Гулистон" производит одежду из хлопковой и джинсовой ткани под брендом Winguardia, большая часть которой экспортируется.

Табаров, представлявший в суде интересы Хайрулло Саидова, отметил что судебный процесс проходил без участия Фирташа и его представителей, хотя, по его словам, повестка-уведомление была отправлена дважды.

АО "Гулистон" конфисковано по иску агентства по борьбе с коррупцией и финансовому контролю, которое заявило, что при приватизации имущества тогда швейной фабрики "Гулистон" были нарушены законы страны.

Антикоррупционное ведомство в середине марта обратилось в столичный экономический суд с иском о признании недействительным договора о создании СП ЗАО "ТаджикАзот", 75% акций которого принадлежат компании Фирташа "Хайрок Холдинг Лимитед". СП "Таджик Азот", было создано в декабре 2012 года на базе ОАО "Азот", и расположено в городе Сарбанд, что в 110 километрах южнее Душанбе. Предприятие специализируется на выпуске азотных удобрений для сельского хозяйства.

По итогам проверки антикоррупционного ведомства выяснилось, что ущерб государству от деятельности основного совладельца предприятия составил около двух миллионов долларов. При создании СП Дмитрий Фирташ внес только часть средств от необходимой суммы в уставный фонд завода.

Позже эти средства, по данным агентства, были потрачены на приобретение акций двух других промышленных предприятий Таджикистана - ЗАО "Абрешим" в Худжанде и ЗАО "Гулистон" в Душанбе, что противоречит законам Таджикистана.