«Метинвест» за год заработал $392 млн

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в 2013 году сократила чистую прибыль на 12% по сравнению с 2012 годом - до 392 млн долл. с 445 млн долл.

Об этом говорится в аудированных финансовых результатах компании за 2013 год, составленных по международным стандартам финансовой отчетности.

Выручка от реализации продукции группы в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 2% - до 12,807 млрд долл.

Показатель, равный объему прибыли до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA), «Метинвеста» за 2013 год увеличился на 15% - до 2,291 млрд долл.

Рентабельность EBITDA в 2013 году увеличилась до 18% против 16% годом ранее.

Капитальные инвестиции компании за 2013 год снизились на 2% - до 747 млн долл.

Согласно сообщению, общий объем заемных средств «Метинвеста» по состоянию на 31 декабря 2013 года увеличился на 1% и составил 4,308 млрд долл., чистый долг группы сократился на 6% - 3,525 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, компания «Метинвест» в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.

Группа в середине ноября 2013 года привлекла предэкспортную кредитную линию на сумму 300 млн долл. сроком на пять лет, которая будет направлена на финансирование программы капитальных инвестиций «Метинвеста» и общих корпоративных целей.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские: меткомбинат «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Ингулецкий, Центральный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия: «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.