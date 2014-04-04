Яценюк будет учить промышленников, как войти в "открытые двери ЕС"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал промышленников быть готовыми к одностороннему открытию европейского рынка через месяц и поручил Министерству экономики и МИД предоставить соответствующие инструкции всем предприятиям страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сообщил во время встречи с промышленниками и предпринимателями.

"Европейский Союз в одностороннем порядке принял решение об открытии своего рынка для украинских товаров. Это окно у нас откроется через месяц. Поэтому я прошу, чтобы мы были готовы к поставкам продукции. Чтобы не произошло так, что двери открыли, а мы встали перед дверями и смотрим", - сказал Яценюк.

Премьер также обратился к министру экономики Павлу Шеремете и и.о. министра иностранных дел Андрею Дещице с тем, что "необходимо выдать конкретные инструкции всем предприятиям Украины, которые работают с ЕС: что нужно делать, чтобы безотлагательно поставлять продукцию в ЕС".

Яценюк отметил, что все, что Украина может поставлять согласно договору с ЕС, должно "уже на колесах стоять".

Яценюк напомнил, что общий объем дополнительных поступлений, начиная со дня открытия рынка и до ноября, оценивается в 500 млн евро. "Это те деньги, которые мы не можем, а должны заработать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по заявлению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, которое он озвучил 2 апреля,Европейский рынок будет полноценно открыт для украинских товаров и услуг с 15 мая.

В начале марта Яценюк отмечал, что Европейский Союз готов в одностороннем порядке открыть рынок ЕС для украинских товаров, а также обещает оказать финансовую помощь в размере 15 млрд долл. Затем Европейский Союз в одностороннем порядке ввел в действие положения Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, от которых Киев получит 500 млн евро в год.

Действие соглашения продлится до 1 ноября 2014 года, поскольку к этой дате должна быть подписана экономическая часть Соглашения об ассоциации. В Украине подчеркивали, что экономическая часть соглашения может быть подписана после проведения президентских выборов в Украине и после проведения консультаций с бизнесом.