Boeing и General Electric возобновляют сотрудничество с Ираном

Американские корпорации Boeing и General Electric получили разрешение министерства финансов США на поставки запчастей в Иран, а также на капитальный ремонт старых авиационных двигателей. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

"Компания вступит в контакт с иранскими официальными лицами, с тем чтобы определить, какие запчасти им нужны", - заявил агентству официальный представитель Boeing.

"Речь идет только о запчастях к старым самолетам, проданных Ирану до революции 1979 года", - подчеркнул представитель корпорации. - Разрешение министерства финансов не распространяется на новые лайнеры".

Со своей стороны официальный представитель General Electric Рик Кеннеди сказал, что его корпорации позволено провести капитальный ремонт 18 авиационных двигателей.

"На будущей неделе мы встретимся в Стамбуле с представителями основного иранского авиаперевозчика Iranair, чтобы узнать, что им нужно", подчеркнул он.

В январе 2014 года между Ираном и "шестеркой" международных посредников был достигнут компромисс. Тегеран обязался в течение полугода прекратить обогащение урана до 20% . В ответ на это США начали ослаблять санкции, введенные против Исламской республики.

Ранее один высокопоставленный иранский представитель заявлял, что в случае полной отмены санкций Иран намерен закупить у США от 250 до 400 новых авиалайнеров.