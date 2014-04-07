Крюковский вагонзавод уменьшил выпуск грузовых вагонов на 77%

Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-марте 2014 года уменьшил выпуск грузовых вагонов на 77,3%, или 1 433 вагона, по сравнению с январем-мартом 2013 года – до 420 единиц.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном в Кременчугский горисполком.

Согласно сообщению, завод в январе-марте т.г. не произвел ни одного пассажирского вагона.

В первом квартале 2014 г. предприятие работало 2-3 дня в неделю.

Напомним, Россия в сентябре 2013 года приостановила для Крюковского вагоностроительного завода действие сертификата на грузовые вагоны, а в октябре частично возобновила действие некоторых сертификатов.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2013 году уменьшил выпуск грузовых вагонов на 48% - до 5 316 шт., а пассажирских увеличил на 7,2% - до 74 шт.

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