В Украине снизилось потребление отечественного металлопроката

Потребление отечественного металлопроката в Украине за 2013 г. снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 8,2% - с 6,1 млн тонн до 5,6 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

По информации «Металлургпрома», доля внутреннего потребления отечественного металлопроката за указанный период снизилась до 19,5% от общего производства, в то время как по итогам 2012 г. этот показатель составлял 21,4%.

Как сообщал УНИАН, в 2013 г. метпредприятия Украины произвели 29,115 млн тонн чугуна, что на 2,1% больше показателя 2012 г., 32,674 млн тонн стали (на 1% больше) и 29,065 млн тонн общего проката (на 0,3% больше).

Читайте такжеМеталлурги закончили год с убытками 12,2 млрд грн