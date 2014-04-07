Крупнейшие мировые производители цемента Holcim и Lafarge объединяются

Крупнейшие мировые производители цемента - швейцарская Holcim и французская Lafarge объявили о слиянии: стороны будут иметь равные доли в новой компании, годовой объем продаж цементного гиганта оценивается в 32 млрд евро (около 44 млрд долларов), сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе двух компаний, передает ИТАР-ТАСС.

На закрытие сделки потребуется год - завершить все процедуры планируется в первом полугодии 2015 года.

В частности, партнерам необходимо получить одобрение антимонопольных органов. Главой LafargeHolcim станет нынешний руководитель Lafarge Бруно Лафон, а главой совета директоров - Вольфганг Райтцле из Holcim. В совете директоров обе компании будут иметь равное представительство.