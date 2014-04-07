Минэкологии оценило потери материально-сырьевой базы из-за аннексии Крыма в 127 млрд грн

Министерство экологии и природных ресурсов Украины оценило рыночную стоимость потерянной для Украины материально-сырьевой базы в Автономной Республике Крым в 126,8 млрд грн. Об этом сообщил на брифинге в Кабинете министров министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник.

«Работники министерства осуществили оценку рыночной стоимости материально-сырьевой базы предприятий АР Крым. По предварительной оценке, она составила 126,8 млрд грн. То есть вопрос оккупации Россией Крыма, он не только политический. Он приобретает новое содержание – это захват рентабельных работающих предприятий и перспективных месторождений», – сказал министр.

По его словам, из 380 месторождений, которые учитываются в Государственном балансе Украины, эксплуатируются 198 месторождений. «А это порядка 45,7 млрд грн», – сказал Мохник.

При этом министр отметил, что возмещать потери согласно оценочной стоимости, вероятно, придется посредством обращений в международные суды. «Как мы будем возвращать средства? Через международные суды. Минюсту уже дано поручение подготовить иски», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма в конце марта 2014 года самопровозглашенные власти объявили о национализации украинских государственных предприятий, находящихся на территории полуострова, и их переходе в российскую собственность. Юридический статус национализированных предприятий остается неопределенным, поскольку ни украинская власть, ни международное сообщество не признали отделение Крыма. По словам и.о. президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова, в ближайшее время Украина будет иметь юридическую позицию по компенсации Россией ущерба от оккупации Крыма.