Рост промпроизводства в Германии превзошел прогнозы

В Германии объем промышленного производства по итогам февраля вырос на 0,4% по сравнению с январем, подтверждают данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), передает Вести.Экономика.

Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, отмечают, что подъем индикатора составил 0,3%. Тенденция увеличения промпроизводства наблюдается уже 4 месяца.

В пересчете на годовые темпы рост промпроизводства составил 4,8%, что превысило прогноз рынка в 4,7%.

Согласно окончательным данным в первый месяц уровень промпроизводства повысился на 0,7% в сопоставлении с декабрем и на 4,9% в годовом исчислении.

Экономика Германии значительно укрепилась в I квартале 2014 г. на фоне подъема в странах еврозоны, а также роста объемов строительства и несуровой зимы, подтверждают данные Bundesbank.

Число промышленных заказов в Германии в феврале выросло на 0,6% в месячном выражении, подтверждают данные министерства экономики страны.

При этом падение индекса делового доверия в ФРГ, а также индикаторов активности в сфере услуг и производственной активности свидетельствуют, что немецкая экономика вновь переживает проблемы, среди которых замедление темпов роста в Китае и эскалация напряженности в отношениях между Россией и Западом.