Япония может разорвать соглашение с Украиной по Киотскому протоколу

Об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохнык.

«У нас сложилась критическая ситуация по выполнению Киотского протокола. 800 млн долл. предполагает соглашение», - сказал министр. – «В течение 3 месяцев никакого движения по средствам не осуществлялось, и японская сторона уже заявила претензии о том, что они готовы разорвать соглашение. Украина должна будет вернуть средства, которые она получала».

Вместе с тем, по словам Мохныка, Минэкологии разработало несколько изменений к ранее принятым постановлениям правительства, которые могли бы разрешить и разблокировать этот вопрос.

Ранее министр уже заявлял, что Япония может выставить претензии Украине по возврату средств из-за невыполнения требований Киотского протокола, который предполагает получение Украиной средств на социальные и экологические проекты после продажи неиспользованных квот на выброс углекислого газа отечественных промышленных предприятий другим государствам, допустившим превышение вредных выбросов.

Справка УНИАН. Киотский протокол, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Для внедрения Киотского протокола ЕС и другие страны, ратифицировавшие Киотский протокол, разработали систему ограничения промышленных выбросов с помощью квот. То есть страны, присоединившиеся к соглашению, обязаны соотносить свои выбросы с 1990-м годом - если их уровень превышает показатели, зафиксированные за 1990-й, страна обязана компенсировать наращивание выбросов покупкой соответствующего объема квот у тех участников киотского протокола, которые имеют неиспользованные «запасы» парниковых газов.

Украина - одна из немногих стран мира, которая с 1990 по 2000 год резко сократила выбросы парниковых газов из-за низкой загрузки промышленности, а за последующие восемь лет роста так и не приблизилась к показателям 1990-го.

Ратифицировав Киотский протокол в 2004 году, Украина получила возможность реализовать неиспользованные ею квоты на выброс углекислого газа.

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Согласно информации Национального экологического центра (НЭЦ), в государственный бюджет Украины в 2009-2010 гг. поступило 470 млн евро в результате продажи избытка квот по Киотскому протоколу. При этом Украина взяла обязательство реализовать на эти средства проекты по сокращению выбросов парниковых газов. Кабинет министров утвердил план реализации 529 проектов тепловой санации социальных зданий в разных областях Украины и семи проектов, которые предусматривают использование технологий из Японии, в частности модернизацию вагонов метро в Киеве и замену автомобилей Министерства внутренних дел Украины на сумму 380 млн грн.

14 ноября 2013 года межведомственная рабочая группа по изменению климата начала кампанию по контролю за реализацией в Украине проектов, на которые идут деньги от продажи квот на выбросы парниковых газов согласно Киотскому протоколу.