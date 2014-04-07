Министерство предлагает вернуть квоту на импорт коксующегося угля

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает вернуть квоту на импорт коксующихся углей до конца 2014 года в объеме 10,7 млн тонн ввиду из-за наращивания их запасов на государственных шахтах страны.

Соответствующий проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 25 декабря 2013 года № 950» обнародован на сайте Минэнергоугля.

Согласно документу, в марте 2014 года произошло увеличение накопления коксующегося угля на складах шахт предприятий на 56 тыс. тонн и по состоянию на 18 марта 2014 года остатки составили около 360 тыс. тонн.

«Дальнейшее накопление угля на складах может привести к ситуации 2012 года, а именно – к невозможности государственных предприятий реализовывать угольную продукцию, что приведет к возникновению задолженности по заработной плате, росту социальной напряженности в угледобывающих регионах, увеличению количества случаев самовозгораний угля и возникновения угрозы здоровью и жизни людей», - говорится в сообщении.

По данным Минэнергоугля, введение лицензирования импорта коксующегося угля в 2013 году позволило удержать ввоз коксующегося угля в Украину на уровне 2012 года и дополнительно разместить на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины более 900 тыс. тонн коксующегося угля государственных угледобывающих предприятий, в т.ч. угля газовой группы – около 400 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на 2013 год. Кроме того, Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, а также роторного угля. Тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объяснял установление квот на импорт коксующегося угля необходимостью защитить интересы отечественного производителя.

Кабинет министров 5 ноября 2013 года увеличил квоты на беспошлинный импорт кокса на 90 тыс. тонн - до 300 тыс. тонн, коксующегося угля - на 1 млн тонн, до 11,2 млн тонн.

Правительство не установило на 2014 год лицензирование и квотирование импорта угля и кокса, при этом отечественные металлурги обязались закупать часть необходимого в производстве угля и кокса у отечественных предприятий.

Согласно данным объединения «Металлургпром», общее поступление кокса с учётом импортных поставок на метпредприятия в 2013 году составило 14,3 млн тонн, что на 3% меньше, чем в 2012 году.

*** Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

