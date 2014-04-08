Концерн Volvo отказал российскому "Уралвагонзаводу" в сотрудничестве

Шведский автомобильный концерн Volvo замораживает совместный проект дочерней французской фирмы Renault Trucks Defense с "Уралвагонзаводом" по созданию боевой машины пехоты. Об этом сообщила представитель концерна Карин Вик агентству AFP 7 апреля, передает DW.

"Так как мы видим много факторов неопределенности вокруг нашего возможного взаимодействия, мы приостановили протокол о сотрудничестве", - заявила она.

За несколько дней до этого заявления директор по маркетингу Renault Trucks Defense Марк Шасилиан признал, что на сотрудничество с "Уралвагонзаводом" повлияла политическая ситуация. "Проект застопорился из-за политической ситуации, которая сейчас всем очевидна, но это не означает, что проект закончился", - заявил он.

Французы должны были производить двигатель для БМП "Атом". Так как речь шла о моторе Volvo, то сделка требовала согласия шведского правительства.