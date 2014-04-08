Ford отзывает более 400 тысяч авто из-за ржавеющих подрамников

Американский автопроизводитель Ford Motor отзывает 435 тысяч автомобилей в США и Канаде для замены ржавеющих подрамников и неисправных сидений, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отзыву подлежат порядка 386 тысяч автомобилей модели Ford Escape 1999-2004 и 2013-2014 годов выпуска. Агентство сообщает об одном ДТП с участием автомобиля Ford c неисправными подрамниками. В результате аварии никто не пострадал.

Из-за неисправных сидений Ford также отзывает 49 тысяч автомобилей Ford Fusion, Lincoln MKZ и C-MAX, выпущенных в 2013 и 2014 годах.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Концерн, штаб-квартира которого находится в городе Дирборн, штат Мичиган, входит в двадцатку крупнейших корпораций США.