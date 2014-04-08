Производители цемента в Украине раскритиковали идею правительства ввести квоты на импорт коксующихся углей

Производители цемента в Украине отрицательно относятся к инициативе Министерства энергетики и угольной промышленности ввести квотирование импорта коксующегося угля.

Об этом заявил журналистам исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Петр Лопатьев.

"За последние несколько лет практически все цементные заводы в Украине сделали серьезные капитальные инвестиции, отказавшись от использования дорогостоящего природного газа и перейдя на пылеугольное вдувание. Поэтому мы отрицательно относимся к инициативам ввода квот на импорт коксующегося угля", - отметил он.

По словам Лопатьева, используемый производителями цемента импортный коксующийся уголь отличается от украинского, в первую очередь, качественными своими характеристиками. "Мы используем уголь с содержанием серы 0,5%. А украинские госшахты предлагают в шесть раз выше - на уровне 3%. Это недопустимо для нас", - считает топ-менеджер.

Если производители цемента в Украине будут использовать украинский высокосернистый коксующийся уголь, то это может негативно сказаться как на качестве и себестоимости конечной продукции, так и оборудовании, говорит Петр Лопатьев. "Использование высокосернистого украинского угля будет приводить к частому образованию серных колец, разрушению футеровки печей. В результате мы будем вынуждены чаще останавливаться на ремонты. Соответственно будет расти себестоимость продукции", - сказал он.

По мнению Петра Лопатьева, нельзя решать проблемы одной отрасли за счет другой.

Как сообщалось, в связи с наращиванием запасов коксующегося на государственных шахтах Украина может вернуться к практике квотирования его импорта. Соответствующий проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 25 декабря 2013 года №950" обнародован на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности 7 апреля.