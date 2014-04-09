Toyota отзывает более 6 млн автомобилей во всем мире из-за пяти дефектов

Один из крупнейших автопроизводителей в Японии - Toyota Motor - объявил об отзыве 6,39 миллиона автомобилей по всему миру из-за пяти различных дефектов, передает РИА "Новости".

Отзыву подлежат 26 моделей Toyota, а также Pontiac Vibe и Subaru Trezia, говорится в заявлении компании. По данным агентства, ни один дефект не стал причиной ДТП с участием автомобилей Toyota.

Toyota Motor Corporation является крупнейшим подразделением Toyota Group и лидером японской индустрии производства автомобилей. Была основана в 1937 году. Штаб-квартира компании находится в городе Тоёта, префектура Айти, штат сотрудников около 300 тысячи человек.