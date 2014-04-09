В России заявляют, что могут отказаться от украинских товаров

Россия готова отказаться от кооперации с Украиной.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Серьезной зависимости у нашей страны по поставкам товаров из Украины нет. Если будут приняты какие-то ограничительные меры с украинской стороны, то наши предприятия смогут полностью заместить производство своей номенклатурой по кооперации», - сказал Мантуров.

Перед этим Путин заявил, что Россия должна быть готова заместить украинские товары. «Я вас прошу дисциплинированно выполнять все контрактные обязательства с украинскими партнерами, но нужно заранее быть готовыми к любому развитию событий, развитию ситуации, в том числе с точки зрения импортозамещения», - сказал Путин.

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Он поручил подготовить соответствующие предложения по поводу внесения корректив в гособоронзаказ на случай, если ситуация этого потребует.

Как сообщал УНИАН, 29 марта после аннексии Крыма Россией государственный концерн «Укроборонпром» прекратил поставки оружия и военной техники в РФ.