"АвтоВАЗ" с начала года не поставляет автомобили в Украину

Экспорт прекратился в начале 2014 года, однако об этом стало только сейчас, сообщают "Известия".

Дилеры уже практически распродали старые запасы автомобилей.

По словам представителя «УкрАвтоВАЗа», официального дистрибутора автомобилей Lada на Украине, проблемы связаны с ценовой политикой «АвтоВАЗа» и тем, что к концу 2013 года значительное количество автомобилей осталось нераспродано.

Кроме того, часть моделей не соответствовала европейским требованиям безопасности, которые вступили в силу в Украине, продолжил собеседник. Что это за автомобили, в «УкрАвтоВАЗе» (принадлежит кипрской LA Holding Limited) пояснить отказались.

Позицию «УкрАвтоВАЗа» подтверждают и в автосалонах (работают через «УкрАвтоВАЗ»). Так, в некоторых киевских автосалонах Lada задержку поставок связывают в первую очередь с тем, что тольяттинские автомобили значительно подорожали в последнее время и спрос на них резко упал.

Украинские дилеры также объясняют ситуацию внутренними перестановками в российском автопроизводителе. Новый президент «АвтоВАЗа» Бу Андерссон, назначенный на пост в ноябре 2013 года, приступил к обязанностям только в январе 2014-го.

По мнению дилеров, главной задачей нового руководства Волжского автозавода было разобраться с российским рынком, поэтому ему было "не до Украины".

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В пресс-службе «АвтоВАЗа» подтвердили отсутствие поставок с начала года. «Первый квартал каждого года традиционно отводится на уточнение планов и подписание контрактов экспортных поставок», — говорят в компании.

Однако опрошенные представители дилеров «АвтоВАЗа» и автосалонов в Украине, Беларуси и Казахстане говорят, что подписание контрактов на поставки в следующем году обычно происходит в конце года и первые автомобили начинают приходить в феврале-марте.

В этом году контракт на поставку новых автомобилей в Украину между «АвтоВАЗом» и «УкрАвтоВАЗом» был подписал только 17 марта. По самым оптимистичным прогнозам украинских дилеров, поставки новых автомобилей начнутся через месяц-два. Обновленные Kalina и Priora до Украины доберутся еще позже — ориентировочно к концу года: это новые модели и им нужно будет пройти сертификацию, говорит менеджер одного из салонов.

По данным самого «АвтоВАЗа», в 2013 году в Украине продано 8305 автомобиля Lada, что на 52% ниже показателя 2012 года. Рыночная доля Lada снизилась с 8% в 2012-м до 4% в 2013-м. Некогда «АвтоВАЗ» был одним из самых популярных автопроизводителей в Украине, а Украина для компании — крупнейшим внешним рынком сбыта.

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Например, в 2011-м российский производитель занимал около 16% местного рынка. Всего, по данным агентства «Автостат», в прошлом году «АвтоВАЗ» поставил на экспорт 78 602 автомобиля Lada — на 11,4% больше, чем в 2013 году. Крупнейшими экспортными рынками автомобилей Lada в прошлом году стали Казахстан (72%), Украина (9%), Азербайджан (6%), а также страны Европы (4%).