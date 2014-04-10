Введение квот на импорт угля сыграет против Украины – эксперт

Принятие подготовленного Министерством энергетики и угольной промышленности проекта постановления правительства о возобновлении практики квотирования импорта коксующегося угля сыграет против Украины.

Такое мнение УНИАН выразил глава представительства крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal в Киеве Владимир Ткаченко.

«Существовавшие в 2013 году квоты на импорт коксующегося угля создавали проблемы для всех металлургов в Украине. Кроме того, такие торговые ограничения со стороны Украины негативно воспринимались в США, Европе, Казахстане и России. Поэтому трудно понять, кто и зачем вновь подал идею возобновления квотирования импорта коксующегося угля», - отметил он.

В ArcelorMittal надеются, что данная инициатива не будет поддержана правительством, поскольку введение подобных торговых ограничений играет против Украины.

«Когда представители нашего государства будут проводить какие-то встречи с теми же представителями Евросоюза, США и России, то их обязательно будут спрашивать об этом, тем самым, ставя в неудобное положение. Мне кажется, что те люди, которые инициируют введение квот на импорт коксующегося угля, не до конца понимают, что таким образом подставляют Украину как субъекта международной торговли», - считает Ткаченко.

«Мы патриоты Украины и всегда находили возможность покупать украинский уголь, несмотря на вопросы к его качеству, а также ценам, которые зачастую выше мировых. Но нельзя металлургические предприятия принуждать покупать то, что им вообще не нужно», - подытожил Владимир Ткаченко.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности подготовило проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 25 декабря 2013 года No. 950», которым предлагается вернуть непопулярную среди потребителей коксующихся углей практику - квотирование импорта коксующегося угля.