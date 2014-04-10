Кабмин объединил Минэкономразвития и Минпромполитики

Кабинет министров Украины своим решением присоединил Министерство промышленной политики, ранее существовавшее как самостоятельный орган центральной власти, к Министерству экономического развития и торговли.

Об этом говорится в постановлении правительства №94, опубликованном на веб-портале КМУ.

«Реорганизовать Министерство промышленной политики посредством присоединения к Министерству экономического развития и торговли. Создать комиссию по реорганизации Министерства промышленной политики», - говорится в документе.

Главой комиссии назначен первый заместитель министра экономразвития Анатолий Максюта.

Читайте такжеКабмин установил лимит на количество чиновников

Ранее Кабинет министров Украины, в рамках программы сокращения числа государственных служащих, утвердил предельную численность работников центральных аппаратов и территориальных структур органов власти.