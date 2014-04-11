Россия занялась подсчетом миллиардных убытков от замещения украинской продукции

В России прошло совещание по импортозамещению украинской промышленной продукции. Поручение провести такое совещание Путин дал на встрече с членами правительства, где говорилось, что пока украинские предприятия продолжают свои поставки в Россию, а общий объем портфеля российских заказов для них (как военной, так и гражданской продукции) составляет $15 млрд, но существуют риски прекращения поставок, пишут "Ведомости".

Наибольшие риски для выполнения гособоронзаказа возникнут в случае проблем с двумя украинскими предприятиями - запорожской «Мотор-сич» и николаевской «Зоря-машпроект». Первое производит двигатели практически для всех российских вертолетов, а второе - газотурбинные установки для двигательных установок всех строящихся сейчас крупных российских кораблей класса «фрегат» проектов 11356 и 22350.

И дело не только в том, что двигательные установки этих предприятий составляют значительно более половины всех украинских поставок военного и двойного назначения в Россию, но и в том, что их стопроцентное замещение, особенно в части продукции «Зоря-машпроекта», может стать реальностью лишь через несколько лет и при условии инвестирования нескольких сотен миллионов долларов.

Если же поставки оборвутся немедленно, заказ на новые транспортные вертолеты для армии придется сократить, а график постройки фрегатов — пересмотреть.