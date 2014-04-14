Китай покупает один из крупнейших в мире медных рудников почти за $6 млрд

Компания Glencore Xstrata продает Китаю свой медный рудник Лас-Бамбас (Перу) за $5,85 млрд, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Покупателем выступает компания MMG, которую контролирует принадлежащая государству Minmetals. Ранее аналитики предполагали, что стоимость сделки составит $5-6 млрд.

Отмечается, что Лас-Бамбас является одним из крупнейших в мире строящихся рудников. По прогнозам, ежегодно месторождение будет приносить около 450 т меди.

Продажа рудника произошла через год после того, как Glencore купила группу Xstrata, начинавшую разрабатывать это месторождение. Переговоры с китайскими покупателями продолжались несколько месяцев.

Ожидается, что сделку закроют к концу сентября.