Предприятия Украины за год снизили прибыль в 3,4 раза

Предприятия Украины, за исключением малых предприятий, банков и бюджетных учреждений, в 2013 году получили 24,722 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,4 раза ниже показателя за 2012 год (84,924 млрд грн), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в 2013 году по сравнению с 2012 годом финансовый результат прибыльных предприятий снизился на 22,6% - до 161,116 млрд грн. Наибольшее снижение прибыли произошло в таких отраслях: деятельность в сфере административного и дополнительного обслуживания - на 85,4%, до 902,1 млн грн; строительство - на 57,4%, до 2,792 млрд грн

В 2013 году по сравнению с 2012 годом убыток предприятий вырос на 10,6% - до 136,394 млрд грн. Наибольший рост убытка произошел в таких отраслях: производство машин и оборудования - на 109,7%, до 1,332 млрд грн; поставка электроэнергии, пара - на 87%, до 10,549 млрд грн; водопоставки – на 84,4%, до 1,733 млрд грн.

Также сообщается, что в 2013 году к 2012 году количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло на 3,6 п.п. – до 41,2%. Наибольшее количество убыточных предприятий зафиксировано в таких отраслях: производство кокса и продуктов нефтепереработки (61,8% убыточных предприятий в отрасли), водопоставки (58,5%), поставка электроэнергии, пара (57,3%), искусство, спорт (51%).

Как сообщал УНИАН, предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в январе-сентябре 2013 года получили 22,844 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 2,3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (53,162 млрд грн)

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-сентябре 2012 года составил 53,162 млрд грн.

Информацию относительно финансовых результатов предприятий Украины по итогам 2012 года Госстат не сообщал.