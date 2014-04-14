Падение гривни ударило по автомобильному и туристическому рынках Украины

«В прошлые годы в этот период была тенденция на рост количества заказов. За раннее бронирование получали минимум 20% от всех заказов в течение года. В этом году имеем лишь около 3%», - рассказал телеканалу ZIK директор туристической фирмы Сергей Кушнир.

Больше всего людей отпугивает резкие колебания курса гривни. Вместо того, чтобы сэкономить на раннем бронировании, клиент теряет в деньгах.

«Для примера, вчера в момент бронирования курс составлял 11, 45 грн. за доллар. Зато сегодня, если подтвердится заявка, курс уже подскочил до 12,40 грн. В результате даже в недорогом туре клиент потеряет около 500 гривень», - пояснила менеджер турфирмы Анна Мельничук.

Следовательно, как советует Сергей Кушнир, желательно проводить оплату путевки на 100% в первые сутки осуществления заказа.

Также на прошлой неделе резко выросли цены на бытовую технику. Импортные товары на этом рынке занимают 97%. Старые запасы заканчиваются, поэтому повышение стоимости на 5-10% - это только начало. По словам директора магазина бытовой техники Василия Федышина, только на определенную группу товаров еще удерживаются цены 2013 года по курсу 8 грн. за американский доллар.

На автомобильном рынке уровень продаж упал до показателей 15-летней давности. В автосалонах - клиентов практически нет. Пустые и склады. Стоимость на новые авто выросла почти на 50%.

«На складе стараются выкупать автомобили заранее, а лишь тогда, когда уже точно есть клиент на машину», - говорит руководитель отдела продаж автомобилей Степан Кравец. - Также частично приостановили растаможка автомобилей, ведь в Украине отменили утилизационный сбор. Правда, закон еще не вступил в действие».

В свою очередь зависимы от лекарств люди - онкобольные, гипертоники - констатируют повышение цен на 30% не только на импортные лекарства, но и отечественные, изготавливаемых на иностранном сырье. Тем более, колебания доллара совпало с вступлением в действие с 1 апреля Закона о налогообложении лекарственных средств.

«Аптечные учреждения не могут повлиять на цены, это должно делаться на уровне законопроектов, - утверждает директор Львовского областного центра Аптечной профессиональной ассоциации Украины Елена Команярська. - Так, с 1 апреля было введено взимание НДС на лекарственные средства».

Аптекари уверяют, что не знают, как оценивать защищенные группы лекарств при нынешних обстоятельствах. Чтобы облегчить жизнь украинцам, они предлагают свои законодательные инициативы.

«Среди вариантов - освобождение от НДС рецептурных и так называемых госпитальных препаратов. Кроме того, взыскание НДС касается и изделий медицинского назначения, а это могут быть как средства гигиены, так и жизненно необходимые средства для инвалидов. Здесь также стоит разобраться», - рассказала Елена Команярська.

Отметим, что сейчас имеем уже третье такое резкое обесценивание украинской валюты за времена независимости Украины. Последние прогнозы - доллар вырастет до 15 гривень, а по этому Нацбанк снизит его до отметки 10-11 гривен. Однако, учитывая предыдущий опыт, цены на товары кардинально не снизятся.