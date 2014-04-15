В России заговорили о подземных водах на севере Крыма

Минстрой РФ для решения проблемы с водоснабжением Крыма, наряду с прокладкой водопровода через Керченский пролив, рассматривает вариант разработки месторождений подземных вод на севере полуострова. Об этом сообщил в интервью ИТАР-ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

"В качестве возможных альтернативных вариантов водоснабжения могут быть строительство водопровода с территории Кубани через Керченский пролив или разработка подземных месторождений пресных вод в Джанкойском и Нижнегорском районах", - сказал он. По словам Меня, такой вывод был сделан после проведения предварительной оценки министерством состояния водоснабжения Крыма.

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Министр напомнил, что по количеству местных водных ресурсов (речные и подземные воды) Крым относился к наименее обеспеченным регионам бывшего СССР. "Особенностью водообеспечения Крыма является его зависимость от Северо- Крымского канала, соединяющего главное русло Днепра с полуостровом. Канал был построен в 60-х годах, оборудование не обновлялось, пропускная способность снижена почти в три раза", - считает Мень.

Среди всех сложностей, которые могут возникнуть в Крыму по линии Минстроя, "наиболее актуальным является вопрос обеспечения водоснабжения на территории Крыма и Севастополя", полагает глава министерства.

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Водоснабжение Крыма зависит от внешнего источника - по Северо-Крымскому каналу вода поставляется с территории Украины. Износ канала достигает 80%, утверждают в России. Изношенность системы водоснабжения на самом полуострове превышает 60%, в результате потери воды могут составлять почти 50%, говорил в конце марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.