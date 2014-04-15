Госкомпания «Надра Украины» закончила год с убытком 13,6 млн гривень

Национальная акционерная компания «Надра Украины» в 2013 году получила чистый убыток в 13,584 млн грн, в то время как 2012 год компания закончила с чистой прибылью в 12,11 млн грн, говорится в отчете компании.

Согласно документу, чистый доход компании за прошлый год сократился по сравнению с 2012 годом до 219,072 млн грн с 358,346 млн грн.

Валовая прибыль в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом до 29,433 млн грн с 57,384 млн грн.

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Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

