"Крымский титан" Фирташа может быть остановлен

ЗАО "Крымский титан", входящий в Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, может быть остановлен в случае прекращения поставок сырья из Днепропетровской и Житомирской областей. Об этом сообщается в проекте доклада уполномоченного президента РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту России Владимиру Путину, передает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеВ США предъявили обвинения ФирташуОсновными поставщиками сырья - ильменитового концентрата для "Крымского титана" являются Иршанский ГОК в Житомирской области и Вольногорский ГМК в Днепропетровской области.

Крымский титан, расположенный в Армянске, является крупнейшим в Восточной Европе производителем диоксида титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасс, каучука, резины, бумаги и других изделий. Установленная мощность завода позволяет выпускать 80 тыс. тонн в год диоксида титана, на предприятии работает около 4,9 тыс. человек.

Читайте такжеСуд Таджикистана конфисковал у Фирташа предприятие "Гулистон"Около 80% выпускаемой продукции "Крымского титана" экспортируется на Запад. Продажи осуществляются более чем в 60 стран, в том числе Китай, Южную Корею, Тайвань, Сингапур, а также Турцию, Италию, Германию, Иран, Бразилию, Канаду и Мексику.

"Крымский титан" занимает около 30% российского рынка диоксида титана, сообщает компания на своем сайте.

На полуострове, в Красноперекопске, находится другой крупный актив Фирташа - "Крымский содовый завод", на который приходится до 2% мирового выпуска кальцинированной соды.

"Крымский титан" и "Крымский содовый завод" являются ведущими химическими предприятиями Украины.

В проекте доклада отмечается, что химическая промышленность полуострова обеспечивает 13,2% от всего промышленного производства.