«Запорожсталь» впервые за два года получила прибыль

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в 2013 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получил чистую прибыль в размере 8 млн грн, тогда как по итогам 2012 года чистый убыток составил 1,6 млрд грн, сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, выручка комбината от реализации продукции в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 13% - до 13,579 млрд грн с 15,560 млрд грн.

Как отмечают в компании, рентабельность комбината по EBITDA в 2013 году составила 9,1%, сам же показатель - 1,239 млрд грн, в то время как в 2012 году он был отрицательным и составлял 0,818 млрд грн.

«Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых рынках, мы сохранили объемы производства, достигли существенного прогресса в реализации инвестиционных проектов и смогли завершить 2013 год с заметным ростом по ключевым финансовым показателям. Наша стратегия основана на повышении эффективности производства, сокращении потребления энергоресурсов и техническом упрочении нашей конкурентоспособности»,- цитирует пресс-служба генерального директора МК «Запорожсталь» Ростислава Шурму.

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Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

2011 год предприятие завершило с чистым убытком 124,1 млн грн, тогда как в 2010 году чистая прибыль составила 241,2 млн грн.