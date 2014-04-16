Металлургия Донбасса может понести потери в случае вхождения в состав РФ или создания республики

Металлургия Донецкой и Луганской областей может понести значительные финансовые потери в случае присоединения ее к России или же создания отдельной республики, чего сейчас в регионе добиваются вооруженные пророссийские активисты, контролируемые российскими спецслужбами.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель начальника отдела черной металлургии госпредприятия «Госвнешинформ» Виталий Постоленко.

«Это (выдержать конкуренцию - УНИАН) сделать будет очень сложно, потому что Россия, не просто укрепляет свои позиции на внутреннем рынке, а еще и активно запускает новые мощности, строит новые заводы... Это будет одной из главных проблем, если так случится», - сказал Постоленко.

При этом он отметил, что в случае отсоединения Донбасса меткомбинатам придется пересматривать систему логистики, которая была ориентирована на стабильную ситуацию в Украине, что повлечет за собой дополнительные трудности для металлургов.

«Все цепочки поставок от сырья до готовой продукции просчитывались с учетом ситуации, которая была до этого времени. То есть нужно будет изменять полностью все - и поставки сырья, и энергоносители, и рабочий цикл», - считает эксперт.

Он отметил, что предприятия могут выиграть на поставках более дешевого газа и энергоносителей, однако это нивелируется необходимостью покупки российского сырья для металлургии, которое находится на значительно большем расстоянии, чем в Украине.

Кроме того, Постоленко сообщил, что, теоретически, при вхождении Донбасса в состав России Европейский Союз может не признать эту территорию, после чего предпримет меры по запрету экспорта товаров из региона в ЕС.

«Теоретически, конечно, если будут такие санкции, то это будет существенным ударом по экспорту», - резюмировал Постоленко.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

Позже вооруженные боевики, контролируемые российскими спецслужбами, начали провоцировать столкновения в других городах на востоке Украины и захватывать административные здания.

При этом владелец крупнейшей в Украине холдинговой компании «СКМ» Ринат Ахметов, контролирующий большинство меткомбинатов на востоке и других предприятий в стране, заявлял, что единственным путем выхода из кризиса, сложившегося на востоке Украины, являются переговоры, а также подчеркивал, что всегда выступал за сильную, независимую и целостную Украину.