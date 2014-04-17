Спад промпроизводства в марте ускорился почти до 7%

Спад промышленного производства в Украине в марте 2014 года по сравнению с мартом 2013 года ускорился до 6,8% с 3,7%, зафиксированных в феврале 2014 года по сравнению с февралем 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.за месяц

По информации Госстата, в марте по сравнению с февралем 2014 года зафиксирован рост промпроизводства на 7,4%, в то время как в феврале по сравнению с январем был зафиксирован рост всего на 0,3%.

В январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства ускорился до 5% с 4,2%, зафиксированных в январе-феврале.

Рост производства в марте 2014 года по сравнению с мартом 2013 года зафиксирован только в производстве фармацевтических продуктов — на 1,8%.

Остальные отрасли за указанный период показали падение, причем наибольший спад зафиксирован в машиностроении - на 17,4%, а также в металлургическом производстве - на 11,1%, добыче угля — на 9,9%, поставках электроэнергии и газа — на 8,3%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 6,6%, производстве мебели — на 5,5%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в феврале 2014 года в годовом выражении составил 3,7%, по сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован рост на 0,3%, в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - спад на 4,2%.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.