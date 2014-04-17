Министерство временно отказалось от квотирования импорта коксующегося угля

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины временно отказалось от решения ввести квотирование импорта коксующегося угля, после того как металлурги договорились о дальнейшем выполнении обязательств по закупке угля у государственных шахт.

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Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор ассоциации «Укркокс» Анатолий Старовойт.

«Металлурги и угольщики договорились о том, что два месяца план закупки государственных углей будет выполняться», - сказал Старовойт.

Он также сообщил, что в первом квартале металлурги даже перевыполнили план обязательных закупок коксующегося угля у госшахт. «Нужно было взять 1 млн тонн у госшахт, мы взяли более 1,1 млн», - сказал глава «Укркокса».

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При этом он отметил, что лоббировало возвращение к квотированию импорта коксующегося угля госпредприятие «Уголь Украины». «У нас есть госпредприятие «Уголь Украины», которое продает этот уголь, и оно лоббирует этот интерес», - сказал Старовойт.

По его словам, для украинской металлургии вопрос импорта качественного коксующегося угля является очень важным, поскольку он имеет меньшую серность, чем украинский.



«На запасах Донбасса только три шахты могут обеспечить углем коксовиков, чтобы получить необходимое количество кокса. Но из этих углей можно получить только 3,5 млн тонн, а наши потребности – 13-14 млн тонн по году», - отметил Старовойт.

Он отметил, что импортный коксующийся уголь позволяет произвести качественный кокс, который металлурги используют через пылеугольное вдувание в доменные печи при выплавке чугуна. За счет этой технологии металлурги используют меньшее количество природного газа, что позволяет значительно сократить зависимость от дорогого для производства российского газа.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Минэнергоугля озвучило намерение вернуть действовавшую в прошлом году квоту на импорт коксующихся углей до конца 2014 года в объеме 10,7 млн тонн из-за наращивания их запасов на государственных шахтах страны.



В апреле 2013 года Кабинет министров ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на 2013 год. Кроме того, Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, а также роторного угля. Тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объяснил установление квот на импорт коксующегося угля необходимостью защитить интересы отечественного производителя.

5 ноября 2013 года Кабинет министров увеличил квоты на беспошлинный импорт кокса на 90 тыс. тонн - до 300 тыс. тонн, коксующегося угля - на 1 млн тонн, до 11,2 млн тонн.

На 2014 год правительство не установило лицензирование и квотирование импорта угля и кокса, при этом украинские металлурги обязались закупать часть необходимого в производстве угля и кокса у отечественных предприятий.

Согласно данным объединения «Металлургпром», общее поступление кокса с учётом импортных поставок на метпредприятия в 2013 году составило 14,3 млн тонн, что на 3% меньше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

*** Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

