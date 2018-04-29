Цель России – разрушить металлургический комплекс Донбасса

Донбасс – исторически и географически сложившийся регион, включающий Донецкую и Луганскую области, является одним из крупнейших центров угольной промышленности Украины и тяжелого машиностроения. А наличие больших запасов угля и мощная коксохимия способствовали развитию металлургической отрасли, продукция которой хорошо известна на всем постсоветском пространстве и за рубежом.

Распределение на метрынке следующее: большинство предприятий меткомплекса Донбасса входят в горно-металлургическую группу компаний «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского - Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, Енакиевский метзавод, меткомбинат «Азовсталь» и Харцизский трубный завод.

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса», принадлежащая главе Донецкой областной государственной администрации Сергею Таруте, бизнесмену Олегу Мкртчану и российским инвесторам, владеет в регионе Алчевским металлургическим комбинатом.

В активы группы «Донецксталь» российского бизнесмена Виктора Нусенкиса входит «Донецксталь» металлургический завод».

Все перечисленные предприятия пока выполняют производственные планы, имеют рынки сбыта, вкладывают инвестиции в модернизацию устаревших мощностей, реализуют экологические проекты. А более 100 тысяч металлургов обеспечивают свои семьи.

Но одну из важнейших для экономического развития региона отрасль, вслед за угольной промышленностью, может постигнуть полный крах как в случае аннексии Донбасса Россией, так и создания отдельной республики, чего сейчас добиваются вооруженные диверсанты, контролируемые российскими спецслужбами.

Сырьевые проблемы

Одной из основных проблем для меткомплекса Донбасса, которые могут возникнуть при вхождении региона в состав Российской Федерации или же создания так называемой Донецкой республики, станет поставка базового сырья - железной руды, которая, как известно, добывается в Криворожском железорудном бассейне Днепропетровской области.

Львиную долю криворожской руды добывают горно-обогатительные комбинаты группы «Метинвест», которая осуществляет ее поставки предприятиям «ИСД» и «Донецкстали», а также экспортирует в Китай и использует для собственного металлургического производства.

Для своих комбинатов группа поставляет сырье по себестоимости, что в конечном итоге снижает расходы на производство металлопродукции и позволяет конкурировать на внешних рынках. Сейчас «Метинвест» на продажах сырья собственных ГОКов выигрывает на тонне руды около 30-40 долларов.

В опубликованном финансовом отчете «Метинвеста» за 2013 год приводятся слова финансового директора группы Алексея Кутепова, который подтверждает важность рентабельности добычи руды для финансового результата компании.

«Горнодобывающий дивизион продолжает играть определяющую роль в результатах группы, обеспечивая стабильный показатель рентабельности EBITDA на уровне 43%», - сказал Кутепов.

По мнению экспертов, в случае «откола» Донецкой и Луганской областей поставки руды в этот регион могут быть ограничены, что оставит большинство меткомбинатов Донбасса без дешевого сырья. Тот же «Метинвест» так называемую «рентабельность» в 30-40 долларов должен будет отдавать российским ГОКам, закупая у них сырье, которое будет продаваться уже по рыночной цене. Таким образом, присущая вертикально интегрированным компаниям производственная цепочка (сырье – готовая продукция) нарушится, металлопродукция подорожает, а рынки сбыта начнут сокращаться.

Причем более дорогое российское сырье придется закупать и «ИСД», и «Донецкстали», что также негативно отразится на функционировании их меткомбинатов.

Вопрос с продажами

Россия, разжигая сепаратистский бунт в Донбассе, преследует исключительно свои узкие экономические планы. Она не встретит украинских металлургов в случае аннексии региона хлебом-солью, поскольку ей, активно внедряющей программу импортозамещения, новые игроки и конкуренты на внутреннем рынке не в радость.

Директор госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк подчеркивает, что ни металлургия, ни уголь Донбасса России не нужны.

«У России есть своя очень развитая и модернизированная металлургия, ей наша не нужна. Это - «Металлоинвест», «Северсталь», которая, кстати, вложила с начала 2000 года порядка 30 млрд долл. в модернизацию своего производства. Это также группа компаний «Меччел», «Евраз Холдинг», электрометаллургическое производство. Поэтому России наша металлургия не нужна с экономической точки зрения. Им нужен украинский рынок сбыта для российских олигархов. Наш Донбасс со своей дотационностью как бизнес в России лишний. Там все процессы уже состоялись», - сказал Власюк, добавив, что «будет обидно, если сыграют на настроениях, а потом кинут (людей - УНИАН )».

По его мнению, об этом нужно говорить жителям Донбасса, чтобы люди понимали: все происходящее - игра, политическая спекуляция.

Заместитель начальника отдела черной металлургии госпредприятия «Госвнешинформ» Виталий Постоленко также считает, что в случае отсоединения Донбасса меткомбинатам региона будет крайне тяжело выжить - придется пересматривать систему логистики, которая была ориентирована на стабильную ситуацию в Украине, что повлечет за собой дополнительные финансовые трудности.

«Все цепочки поставок - от сырья до готовой продукции - просчитывались с учетом ситуации, которая была до этого времени. То есть, нужно будет изменять полностью все - и поставки сырья, и энергоносители, и рабочий цикл», - отмечает эксперт.

Кроме этого, по мнению экспертов, меткомбинаты Донбасса могут потерять один из наиболее привлекательных в географическом и ценовом смысле европейский рынок, куда сегодня поставляется около четверти произведенной в Украине металлопродукции.

Как сказал Постоленко, теоретически, при вхождении Донбасса в состав России, Европейский Союз не признает аннексированную территорию, после чего предпримет меры по запрету экспорта товаров из региона.

А это значит, что меткомбинаты будут вынуждены снижать объемы производства, что повлечет за собой сокращение рабочих мест. А владельцы отечественных металлургических компаний попадут под жесткий контроль российского бизнеса, что для них неприемлемо. Кстати, ЕС готов перейти к третьей фазе санкций против России, которые подразумевают экономические ограничения – сворачивание экспортно-импортного сотрудничества. В следствие чего рынок России изолируют, он будет практически закрыт для поставок. А часть, к примеру, продукции «Метинвест» идет в РФ. Значит, для металлургов Донбасса в случае «откола» от Украины будет перекрыта связь как с Европой, так и с Россией. То есть, коллапс.

Хочется верить, что этого не случится. И славный Донбасский край будет экономически и социально развиваться наряду с другими регионами единой Украины.

Александр Гречко (УНИАН)