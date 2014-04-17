Металлургия и уголь Донбасса России не нужны - эксперт

Металлургическая и угольная промышленность Донецкой и Луганской областей придет в упадок в случае вхождения указанных территорий в состав России, чего сейчас на Донбассе добиваются вооруженные диверсанты, контролируемые российскими спецслужбами.

Об этом УНИАН сообщил директор госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк.

«Реально, ни металлургия Донбасса, ни уголь Донбасса России не нужны» - сказал Власюк.

По его словам, в России много крупных металлургических компаний, меткомбинаты которых более развиты и модернизированы, чем украинские. Это компания «Северсталь», которая, кстати, вложила с начала 2000 года порядка 30 млрд долл. для модернизации своего производства, а также группа компаний «Мечел», «Металлоинвест», «Евраз Холдинг», электрометаллургические производства.

Кроме того, в случае присоединения к России, все шахты Донбасса будут остановлены из-за большой себестоимости добываемого угля. Это связано с тем, что в России есть много угольных бассейнов, где уголь извлекают открытым методом, а за счет этого он значительно дешевле, чем добываемый на шахтах.

«Им не нужен наш уголь и наш Донбасс, потому что на восточном Донбассе в Ростовской области (Россия - УНИАН) только несколько шахт еще как-то работают, которыми владеют, кстати, наши, а остальные все закрыты», - отметил эксперт.

Он напомнил, что украинские шахты являются дотационными, а для России их поддержание является экономически невыгодным.

«Поэтому перспективы экономической там (в России для Донбасса — УНИАН) нет никакой. Будет только обидно, если сыграют на этих настроениях (людей - УНИАН), а потом кинут», - резюмировал Власюк.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

Позже вооруженные боевики, контролируемые российскими спецслужбами, начали провоцировать столкновения в других городах на востоке Украины и захватывать административные здания.

Утром 16 апреля вооруженные люди захватили Донецкий горсовет. По словам руководителя пресс-службы донецкого горсовета, в здание зашли вооруженные люди в масках, более 30 человек, которые расположились на всех этажах. Захватчики сказали, что представляют общественную организацию «Оплот» и выдвинули свои требования. Среди них - проведение местного референдума 11 мая, но для этого они требуют, чтобы Верховная Рада приняла соответствующие законы для того, чтобы местный референдум был легитимным.